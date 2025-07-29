Arıcılardan Mehdi Bingöl, 96 kovanla sağım çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Elde ettiğimiz petekleri siparişe göre süzme ve petek bal olarak ayırıyoruz. Balımız, dünyada ses getiren bir kaliteye sahip. Bu kalitenin temelinde keven ve kekik başta olmak üzere bitki çeşitliliği ve doğa zenginliği yatıyor. Bu yıl, kevenin rüzgar ve yağmurdan zarar görmemesi nedeniyle beklentimizi karşıladı ve iyi bir hasat bekliyoruz" dedi.