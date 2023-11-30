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        Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada

        BİNGÖL´ünGenç ilçesindeki Genç Viyadüğü´nde çalışma yapan kepçe operatörü, topladığı molozları Murat Nehri´ne döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:00
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        Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada
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        BİNGÖL´ünGenç ilçesindeki Genç Viyadüğü´nde çalışma yapan kepçe operatörü, topladığı molozları Murat Nehri´ne döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Bingöl- Genç kara yolu, ilçe girişindeki Genç viyadüğünde bakım çalışması yapan özel bir firmada kepçe operatörü, viyadükteki molozları toplayarak, altından geçen Murat Nehri´ne döktü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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