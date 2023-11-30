Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada BİNGÖL´ünGenç ilçesindeki Genç Viyadüğü´nde çalışma yapan kepçe operatörü, topladığı molozları Murat Nehri´ne döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİNGÖL´ünGenç ilçesindeki Genç Viyadüğü´nde çalışma yapan kepçe operatörü, topladığı molozları Murat Nehri´ne döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl- Genç kara yolu, ilçe girişindeki Genç viyadüğünde bakım çalışması yapan özel bir firmada kepçe operatörü, viyadükteki molozları toplayarak, altından geçen Murat Nehri´ne döktü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.