Bingöl'de 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Genç ilçesi kırsalında yapılan arazi aramasında 12 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.