Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:54 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Genç ilçesi kırsalında yapılan arazi aramasında 12 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
        Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
        Bingöl'de 2 hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 2 hükümlü yakalandı
        Yürüme engelli sınıf öğretmeni öğrencilerine gönüllü müzik eğitimi de veriy...
        Yürüme engelli sınıf öğretmeni öğrencilerine gönüllü müzik eğitimi de veriy...
        Bingöl'de jandarma ekiplerinden öğretmenlere sürpriz kutlama
        Bingöl'de jandarma ekiplerinden öğretmenlere sürpriz kutlama
        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Bingöl'de anti-tank roketatar ve mühimmatlar ele geçirildi
        Bingöl'de anti-tank roketatar ve mühimmatlar ele geçirildi