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        Bingöl'de 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 22:50 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:50
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        Bingöl'de 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 20-27 Kasım'da uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

        Operasyonlarda, 16 kilo 510,75 gram toz esrar ve 4 kilo 118,33 gram kubar esrar ele geçirildiğini aktaran Usta, "Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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