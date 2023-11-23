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        Bingöl'de jandarma ekiplerinden öğretmenlere sürpriz kutlama

        Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sancak köyündeki Yeşilova İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:40
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        Bingöl'de jandarma ekiplerinden öğretmenlere sürpriz kutlama
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        Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sancak köyündeki Yeşilova İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personelinin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sancak köyündeki Yeşilova İlkokulundaki öğretmenleri ve öğrencileri ziyaret ettiği bildirildi.

        Ziyaret esnasında öğretmenlerin bu anlamlı gününün kutlanması amacıyla pasta kesildiği ifade edilen açıklamada jandarma ekiplerinin ayrıca okuldaki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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