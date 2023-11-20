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        Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

        Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:52
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        Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
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        Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kentte 3 gün önce başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

        Merkez Yenişehir Mahallesi Selahattin Kaya Caddesi'nde Ahmet Sontepe'ye ait iş yerini su bastı.

        Sontepe, sabah mağazayı açtıklarında içerisinin suyla dolduğunu gördüklerini belirtti.

        Belediye ekiplerine haber verdiklerini anlatan Sontepe, iş yerinin ve bazı eşyaların zarar gördüğünü söyledi.

        Genç ilçesinde de bazı binaların bodrum katındaki evler suyla doldu. Genç Belediyesi ekipleri evlerde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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