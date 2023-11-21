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        Bingöl'de 76 kilo 298 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte iki haftada düzenlenen operasyonlarda 76 kilo 298 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:15
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        Bingöl'de 76 kilo 298 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte iki haftada düzenlenen operasyonlarda 76 kilo 298 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 6-19 Kasım'da uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

        Operasyonlarda, 75 kilo 58 gram kubar, 1 kilo 240 gram toz esrar ve 22 adet sentetik ecza ele geçirildiğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

        "Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşerilerime teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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