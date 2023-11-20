Bingöl'deki otobüs kazalarında yaralananlardan 14'ü taburcu edildi

BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde meydana gelen 2 ayrı otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 14'ü, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü ile Çukurtepe köyü mevkilerinde, gece saatlerinde 2 ayrı otobüs kazası meydana geldi. Her iki kazada 22 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 14'ü tedavisinin ardından taburcu edilirken, 1'i de Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vali Ahmet Hamdi Usta ile İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 7 kişiyi ziyaret etti. Vali Usta, "Şükürler olsun, hepsi iyi durumda. Şu ana kadar can kaybımızın olmaması, en büyük tesellimiz. Hastalarımızın çoğu Bingöl'den transit geçiş yapan vatandaşlarımız. Onları sağ salim illerine ulaştırmak da boynumuzun borcu. Hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.