Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'deki otobüs kazalarında yaralananlardan 14'ü taburcu edildi

        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde meydana gelen 2 ayrı otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 14'ü, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'deki otobüs kazalarında yaralananlardan 14'ü taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde meydana gelen 2 ayrı otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 14'ü, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü ile Çukurtepe köyü mevkilerinde, gece saatlerinde 2 ayrı otobüs kazası meydana geldi. Her iki kazada 22 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 14'ü tedavisinin ardından taburcu edilirken, 1'i de Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vali Ahmet Hamdi Usta ile İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 7 kişiyi ziyaret etti. Vali Usta, "Şükürler olsun, hepsi iyi durumda. Şu ana kadar can kaybımızın olmaması, en büyük tesellimiz. Hastalarımızın çoğu Bingöl'den transit geçiş yapan vatandaşlarımız. Onları sağ salim illerine ulaştırmak da boynumuzun borcu. Hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar

        Benzer Haberler

        Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri kış lastiği taktırmak isteyenlere hizme...
        Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri kış lastiği taktırmak isteyenlere hizme...
        Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
        Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
        Bingöl Valisi Usta, devrilen 2 yolcu otobüsünde yaralananları ziyaret etti
        Bingöl Valisi Usta, devrilen 2 yolcu otobüsünde yaralananları ziyaret etti
        Bingöl'de gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sabaha kadar sürdürdü
        Bingöl'de gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sabaha kadar sürdürdü
        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı