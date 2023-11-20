Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri kış lastiği taktırmak isteyenlere hizmet veriyor

        Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri, araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücülere uygun fiyata hizmet sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri kış lastiği taktırmak isteyenlere hizmet veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri, araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücülere uygun fiyata hizmet sunuyor.

        Kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından araçlarına kış lastiği almak ya da taktırmak isteyenler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

        Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de sürücülere bu alanda hizmeti sunmak için mesaiye başladı.

        Motor teknolojileri bölümünde okuyan 20 öğrenci, öğretmenleri Muhammet Ali Gündüz'ün koordinesinde okulun atölyesinde araçlara kış lastiği takıyor. Öğrenciler piyasaya göre uygun fiyata hizmet sunuyor.

        Öğrenciler ayrıca araçların kışlık periyodik bakımını, balans ayarını ve yağ değişimini de yapıyor.

        Okul müdürü Murat Sözer, AA muhabirine, sezonun başlamasıyla ciddi taleple karşılaştıklarını söyledi.

        Bu sektörde ihtiyaç duyulan eleman açığını okul olarak kapatmayı hedeflediklerini ifade eden Sözer, "Öğrencilerimize bir taraftan bu işleri yaparak ücret kazandırıyoruz diğer yandan da becerilerini artırarak onları kalifiye eleman olarak hazırlıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar

        Benzer Haberler

        Bingöl'deki otobüs kazalarında yaralananlardan 14'ü taburcu edildi
        Bingöl'deki otobüs kazalarında yaralananlardan 14'ü taburcu edildi
        Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
        Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
        Bingöl Valisi Usta, devrilen 2 yolcu otobüsünde yaralananları ziyaret etti
        Bingöl Valisi Usta, devrilen 2 yolcu otobüsünde yaralananları ziyaret etti
        Bingöl'de gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sabaha kadar sürdürdü
        Bingöl'de gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sabaha kadar sürdürdü
        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı
        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı