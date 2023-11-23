Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kültür Kavşağı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAB 488 plakalı hafif ticari araç ile 34 TP 7299 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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