Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kültür Kavşağı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAB 488 plakalı hafif ticari araç ile 34 TP 7299 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Yasak aşk cinayetinde 7. kattan atmıştı! Karı kocanın ifadesi kan dondurdu!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Bingöl'de anti-tank roketatar ve mühimmatlar ele geçirildi
        Bingöl'de anti-tank roketatar ve mühimmatlar ele geçirildi
        Bingöl'de 76 kilo 298 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 76 kilo 298 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'deki otobüs kazalarında yaralananlardan 14'ü taburcu edildi
        Bingöl'deki otobüs kazalarında yaralananlardan 14'ü taburcu edildi
        Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri kış lastiği taktırmak isteyenlere hizme...
        Bingöl'de meslek lisesi öğrencileri kış lastiği taktırmak isteyenlere hizme...
        Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
        Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
        Bingöl Valisi Usta, devrilen 2 yolcu otobüsünde yaralananları ziyaret etti
        Bingöl Valisi Usta, devrilen 2 yolcu otobüsünde yaralananları ziyaret etti