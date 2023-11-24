Yürüme engelli sınıf öğretmeni öğrencilerine gönüllü müzik eğitimi de veriyor RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöllü sınıf öğretmeni Hasan Alınca, okuduğu üniversitede aldığı müzik eğitiminin ardından görev yaptığı okullarda öğrencilerine gönüllü olarak müzik eğitimi vererek yüzlerce çocuğun bu alanda yeteneğini ortaya koymasını sağladı.

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöllü sınıf öğretmeni Hasan Alınca, okuduğu üniversitede aldığı müzik eğitiminin ardından görev yaptığı okullarda öğrencilerine gönüllü olarak müzik eğitimi vererek yüzlerce çocuğun bu alanda yeteneğini ortaya koymasını sağladı.

Henüz 1 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bacaklarında yüzde 40 yürüme kaybı oluşan 53 yaşındaki Hasan Alınca, koltuk değneğiyle yürüyebiliyor.

Evli ve 2 çocuk babası Alınca'nın müziğe ilgisi, çocuk yaşlarda babasının aldığı eski bir bağlamayla başladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü 1991 yılında kazanan Alınca, müzik bölümünü seçmemenin pişmanlığını yaşadı. Üniversitede açılan müzik kursunda bu eğitimi alma imkanı bulan Alınca, 6 enstrüman çalmayı öğrendi.

Üniversiteden mezun olan Alınca, 1997 yılında öğretmenliğe başladı. 26 yıldır görev yaptığı okullarda sınıf öğretmenliği yapan ve öğrencileri için müzik kursu da açan Alınca, gönüllü olarak öğrencilerine eğitim veriyor. Alınca'nın verdiği eğitimler sayesinde yıllar içerisinde yüzlerce öğrenci müzikteki yeteneğini ortaya koyarak bu alanda ilerledi.

Şu an Kültür Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Sarayiçi İlkokulunda görev yapan Alınca, emekli olana kadar bu faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlıyor.

Hasan Alınca, AA muhabirine, üniversitede okurken çok disiplinli şekilde müzik eğitimi aldığını ve kendini geliştirdiğini söyledi.

Müziğin hayatına çok şey kattığını anlatan Alınca, memleketi Bingöl'e gelince müzikle ilgili nasıl çalışma yapacağına dair plan geliştirdiğini dile getirdi.

İlk olarak Bingöl Halk Eğitimi Merkezinde müzik kursu verdiğini belirten Alınca, şöyle konuştu:

"Sonra okullarda kurs vermeye devam ettim. Yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Öğrenciler gurur kaynağım. Konservatuvarda okuyanlar, müzik öğretmenliği yapanlar, hatta sanatçı olanlar bile var. Bu benim hayatımdaki hedefimdi. Halen öğrenci yetiştiriyorum. Görev yaptığım okulda gitar, ukulele, saz dersleri veriyorum. Piyano alabilirsek onun eğitimine de başlayacağız. Emekli olana kadar da yapacağım. Özellikle görev yaptığım köy okullarında çok imkansızlık vardı ama elimizden geldiğince oraya imkan götürüp çocukları yetiştirdik. 23 Nisan'da yeteneklerini sergiledikleri zaman çok mutlu oluyorlardı. Bu mutluluk benim de hevesimi artırıyordu. Çok zor zamanlarımız oldu ama sponsor ve ekonomik destek bularak bu işleri yaptık ve başardık."

- "Öğrenciler müzik sayesinde gerçekten disiplinli oluyor"

Yaptıkları projelerden aldığı desteği çocukların hizmetine sunduklarını anlatan Alınca, okulda en büyük motive kaynağının çocuklar olduğunu dile getirdi.

Müzik sınıfı açarak bu konuda ilerleme kat ettiklerini aktaran Alınca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Umarım çok yetenekli insanları ilerisi için buluruz ve hedeflediğimiz yere getiririz. Disiplini olmayan, problemi olan öğrenciler müzik sayesinde gerçekten disiplinli oluyor, kuralı öğreniyor, hayatına bir şekil verebiliyor. Bunu yüzlerce öğrenci üzerinde gördük ve çok mutlu olduk."

Alınca, şu an 25 öğrenciye eğitim verdiğini, talebin çok fazla olduğunu, bunu karşılamaya çalıştığını sözlerine ekledi.

- "Ona minnettarım"

Alınca'nın müzik eğitimi verdiği 4. sınıf öğrencisi Yusuf Ali Yıldız da öğretmeni sayesinde yaklaşık 1 yıldır gitar çaldığını anlattı.

Yıldız, "Daha sonra ukuleleye merak saldım. Ukulele çalarken videolar çekiyorum, insanlar beni izleyince çok mutlu oluyorum. Gitar ve ukulele kursuna girdim. Hasan hocam sayesinde buralara kadar geldim. Ona minnettarım ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hiranur Semerci ise müziğe ilk başladığında çok heyecanlandığını belirterek, enstrüman çalmanın kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.