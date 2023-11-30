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        Genç Kaymakamı Muhammet Güzel şehit ailelerini ziyaret etti

        Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, ilçede yaşayan şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:43
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        Genç Kaymakamı Muhammet Güzel şehit ailelerini ziyaret etti
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        Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, ilçede yaşayan şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Güzel'in şehitler Mehmet Varan, Mehmet Koçdağı, Abdullah Tarakçı, Emine Peşmen, Gülten Çakırcı ve Yüksel Çakar'ın ailelerini evlerinde ziyaret ettiği belirtildi.

        Ziyaretlerde şehit aileleriyle görüşen Kaymakam Güzel'in her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını ifade ettiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel, şunları kaydetti:

        "Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, en kıymetli değerlerimiz. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bize emanet. Aziz şehitlerimizin ailelerine devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin, şehitlerimize de rahmetiyle muamele etsin."

        Kaymakam Güzel'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur Meral ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz Işılar eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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