Global daralmaya ön aldı!

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Geçen yıl değerini 1 milyar doların üzerine çıkararak 'unicorn' olan ve güncel değeri yaklaşık 12 milyar doları buna hızlı teslimat girişimi Getir, küresel iş gücünün yüzde 14'ünü işten çıkarma kararı aldı.

ABD merkezli teknoloji sitesi TechCrunch'ın haberine göre, dünyada 32 bin çalışanı bulunan Getir, 4 bin 480 çalışanı ile yollarını 6 ay içerisinde ayırmayı planlıyor.

Öte yandan, işten çıkarmaların herhangi bir ülkeden çekilme anlamına gelmediği aktarılıyor. Getir şu anda Türkiye'deki ana pazarının yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Portekiz ve ABD'de faaliyet gösteriyor.

KÜRESEL GELİŞMELER TASARRUF ÖNLEMİNE ZORLADI

Getir'in bu kararında, küresel piyasaların gündemini oluşturan enflasyon ve resesyona yönelik endişelerin etkili olduğu belirtiliyor.

Gelişmeyi Habertürk'e doğrulayan şirket yetkilileri, söz konusu kararın, küresel ekonomideki endişeler doğrultusunda tasarruf önlemi olarak alındığını aktardı.

Girişim, iki ay önce 11.8 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden 768 milyon dolar yatırım almıştı. Getir, bu yatırım ile birlikte değerlemesini 10 milyar doların üstüne taşıyarak 'decacorn' unvanına kavuşmuştu.

'TÜM ŞİRKETLER YENİ İKLİME UYUM SAĞLAMAK ZORUNDA'

TechCrunch'ın ulaştığı şirketin çalışanlarına gönderdiği mailde, işten çıkarmalara gerekçe olarak küresel ekonomideki gelişmeler gösterildi.

Çalışanlara yapılan açıklamada, "Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, Getir dahil olmak üzere teknoloji endüstrisindeki tüm şirketleri yeni iklime uyum sağlamaya zorluyor. Küresel organizasyonumuzun boyutunu küçültme konusundaki üzücü ve zor kararı bugün ekibimizle paylaştık. Küresel boyutta küçülme oranımız yaklaşık yüzde 14 olacaktır. Rakamlar ülkeye göre değişecektir. Pazarlama yatırımları, promosyonlar ve genişleme harcamalarını da azaltacağız" denildi.

Küresel piyasaların gündemini enflasyon resesyona yönelik endişeler oluşturuyor. Resesyon endişesi borsalarda önemli düşüşlere neden olurken, ABD'de teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasındaki gerileme yüzde 2.3'ü bulldu.

Son 1 ayda Nasdaq'taki düşüş yüzde 13.4'ü bulurken, S&P 500 aylık olarak yüzde 8.2, Dow Jones ise yüzde 6.2'lik kayıp yaşadı. Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda da resesyon ihtimali konuşulmuştu.

RAKİPLERİ DE BENZER KARARLAR ALIYOR

Getir'in Avrupa'daki en büyük rakiplerinden biri olan Gorillas da, 300 kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.

Kurucusu Türk bir girişimci olan Gorillas'ın, çeşitli Avrupa pazarlarında satışlar veya çıkışlar da dahil olmak üzere çeşitli stratejik seçenekleri araştırdığı aktarılıyor.

İsveç'in merkezli girişim Klarna ise, düşük bir değerlemeyle para toplamak istediği yönündeki haberler üzerine işgücünün yüzde 10'unu azaltacağını bildirmişti.