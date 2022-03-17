Türkiye'nin ikinci 'decacorn'u Getir oldu 0:00 / 0:00

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Hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe faaliyet gösteren yerli girişim Getir, son tamamladığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak değerini 11.8 milyar dolara yükseltti.

Böylece, geçen yıl Mart ayında değerini milyar dolara taşıyarak 'unicorn' unvanını alan Getir, bir yıl içinde ulaştığı değerleme oranı ile 10 milyar dolar barajını aşarak Türkiye'nin ikinci 'decacorn'u oldu. Türkiye'nin ilk decacorn girişimi Ağustos 2021'de 1.5 milyar dolarlık yeni yatırım alarak değerini 16.5 milyar dolara çıkaran e-ticaret platformu Trendyol olmuştu.

Girişimden yapılan açıklamada, Getir'in hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk 'decacorn'u olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights’ın yayınladığı verilere göre dünyadaki bin 52 unicorn şirket arasında son değerleme ile 36'ıncı sıraya yükseldi. Bu değerleme aynı zamanda Getir’i Avrupa’daki unicorn şirketler listesinde de 4'üncü sıraya taşıdı.

Mubadala Investment Company’nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’in yatırımcıları arasında yer aldı.

'YURT DIŞINDA BÜYÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Gelişmeler hakkında konuşan Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir’in Avrupa’da sektöründe ilk decacorn olması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor. Son yatırım turunda yatırımcılarımızın ilgisi, bize olan güvenlerinin ve uluslararası pazarlardaki büyümemize olan desteklerinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyütmeyi sürdürürken, çalışanlarımıza yatırım yapmaya ve bünyemize yeni yetenekler katmaya devam edeceğiz" dedi.

9 ÜLKEDE FAALİYETTE

İndirilme sayısı 40 milyona yaklaşan Getir, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Girişim, geçen yıl Ocak ayında İngiltere ile başladığı yurt dışı faaliyetlerine yıl içinde Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz’i de ekledi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ABD pazarına giriş yapan Getir, şu anda Türkiye’nin 81 iline ek olarak yurt dışında 48 şehirde bin 100’den fazla deposuyla ile faaliyetlerini sürdürüyor.