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HaberlerGündem3. SayfaBir bisikletli daha kamyon kurbanı!
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Korkunç! Bisikletli genç, çöp kamyonunun altında kaldı

İstanbul Arnavutköy'de, bir bisikletli daha trafik canavarı kurbanı oldu. Belediye çöp toplama kamyonunun altında kalan 18 yaşındaki Raşit Vahap, feci şekilde can verdiği çöp kamyonunun altından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı

Bir bisikletli daha kamyon kurbanı!
Bir bisikletli daha kamyon kurbanı!
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DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, belediyeye ait çöp toplama kamyonunun altında kalan 18 yaşındaki Raşit Vahap, feci şekilde can verdi.

Korkunç kaza, saat 10.00'da Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Gölhisar Sokak'ta meydana geldi. Belediyeye ait çöp toplama kamyonu, Fatih Caddesi'nden Gölhisar Sokağa dönüş yaptığı sırada bisikletiyle aynı sokağa girmeye çalışan 18 yaşındaki Raşit Vahap Kuru'ya çarptı.

Kamyon sürücüsünün son anda fark ettiği talihsiz genç, bisikletiyle birlikte çöp toplama aracının lastikleri arasına sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun lastikleri arasında sıkışan genci uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarabildi.

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