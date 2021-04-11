DEHŞET! Son dakika: Bir kurban daha! Daha 16 yaşındaydı

Bir kurban daha! Daha 16 yaşındaydı 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da ana yoldan karşıya geçmek isteyen motosikletli kurye 16 yaşındaki Samet Bilir, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, geçen çarşamba saat 13.00 sıralarında merkez Demirtaş Mahallesi İsmetiye yolu üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir pidecide motosikletli kurye olan Samet Bilir, 06 CHD 501 plakalı motosikletiyle ana yolun karşına geçmek için yola çıktığı sırada, aynı güzergahta ilerleyen 47 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 16 TB 459 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından 112 ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Bilir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise hafriyat kamyonu sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.