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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Bir kurban daha! Daha 16 yaşındaydı
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Trafiğe bir motosikletli kurban daha! Daha 16 yaşındaydı

Bisiklet ve motosikletli sürücüleri hayattan koparan bir kazalara bir yenisi Bursa'da eklendi. Merkez Demirtaş Mahallesi'nde ana yoldan karşıya geçmek isteyen motosikletli kuryeye hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan 16 yaşındaki Samet Bilir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

DEHŞET! Son dakika: Bir kurban daha! Daha 16 yaşındaydı
Bir kurban daha! Daha 16 yaşındaydı
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İHA

Bursa'da ana yoldan karşıya geçmek isteyen motosikletli kurye 16 yaşındaki Samet Bilir, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, geçen çarşamba saat 13.00 sıralarında merkez Demirtaş Mahallesi İsmetiye yolu üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir pidecide motosikletli kurye olan Samet Bilir, 06 CHD 501 plakalı motosikletiyle ana yolun karşına geçmek için yola çıktığı sırada, aynı güzergahta ilerleyen 47 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 16 TB 459 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından 112 ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Bilir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise hafriyat kamyonu sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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