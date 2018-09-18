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Bir işçinin işverene maliyeti ne kadardır? 2018 işçi maliyeti hesaplama...

2018 yılında asgari ücretin belli olmasının ardından, bir işçinin işveren için maliyeti de belli olmuş oldu. Bir işçinin işverene maliyeti 2018 ne kadar? Hepsi ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz...

18.09.2018 - 01:50 | Güncelleme:

Asgari ücret üzerinden çalışan bir işçinin işverene maliyeti teşvikli/teşviksiz olarak hesaplanmaktadır. Yazımızda her iki hesaba göre yapılan işçi maliyetlerini bulabilirsiniz... İşte bir işçinin işverene maliyeti...

30 Aralık 2017 gün ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Tespit Komisyonunun 29.12.2017 karar tarihli ve 2017/1 karar nolu kararında; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1.1.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 67,65 (altmışyedi lira altmışbeş kuruş) Türk Lirası olarak tespitine karar verilmiştir.

ASGARİ ÜCRETİN AYLIK NET OLARAK HESABI

 

Buna göre; 2018 yılında uygulanacak aylık asgari ücret brüt 2.029,50 TL.’dir ve asgari ücretin aylık net olarak hesabı ise şu şekildedir:

ASGARİ ÜCRET 2.029,50 TL
SGK PRİMİ % 14 284,13 TL
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 20,30 TL
GELİR VERGİSİ % 15 (*) 106,55 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 152,21 TL
DAMGA VERGİSİ % 0 7,59 15,40 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 426,38 TL
NET ASGARİ ÜCRET 1.603,12 TL

 

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarları da aşağıdaki gibidir.

Net Asgari Ücret (Bekar Çocuksuz) 1.603,12 TL
Net Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan) 1.633,57 TL
Net Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu) 1.656,40 TL
Net Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu) 1.679,23 TL
Net Asgari Ücret (Evli Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu) 1.709,67 TL

BİR İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ (TEŞVİKSİZ) 2018

Aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenli olarak verip, primlerini de düzenli olarak ödeyen ve borcu olmayan işverenler 5 puanlık sigorta primi indiriminden yararlanabiliyor. Asgari geçim indirimi tutarı ile birlikte bekar asgari ücretlinin alacağı aylık net ücret 1.603,12 TL'dir. Aşağıdaki hesaplama bu teşvik indirimi olmadan hesaplanmıştır.

Asgari ücretin Hazine teşviki (5 Puanlık İndirim) olmadan işverene maliyeti:

Asgari Ücret 2.029,50 TL
SGK primi % 20,5 (İşveren Payı) 416,05 TL
Hazine Teşviksiz
İşveren işsizlik sigorta fonu 40,59 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 2.486,14 TL

Hazine teşviki alan işveren ile hazine teşviki almayan işveren arasında toplam maliyet asgari ücretli işçi başına 101,48 TL olarak değişmektedir.

BİR İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ (TEŞVİKLİ) 2018

Asgari ücretin Hazine teşviki (5 Puanlık İndirim) ile işverene maliyeti:

Asgari Ücret 2.029,50 TL
SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) 314,57 TL
Hazine Teşvikli
İşveren işsizlik sigorta fonu 40,59 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 2.384,66 TL

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