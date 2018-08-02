Emekli olabilmek için iki önemli şarttan biri olan SGK prim ödemeleri her yıl asgari ücretle beraber zamlanır. 2018 yılı ile beraber asgari ücret brüt 2.029,50 TL, net ise 1.603,12 TL oldu. İşverenin sigorta prim ödemeleri de bu tutar üzerinden yapılıyor. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler de yeni yılla beraber zamlanan tutarı ödüyor. Yani asgari ücret arttıkça sigorta primleri de yükseliyor.

2018 SGK İŞVEREN MALİYETİ

İşveren çalıştırdığı her işçi için düzenli olarak (teşviksiz) aşağıdaki tutarı öder;

Stopaj: 122

sigorta: 660

Toplam: 782

2018 İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEMELERİ

Hiç sosyal güvencesi bulunmayanların kendi sigortalarını ödeyerek emekli olmak için prim doldurmalarına isteğe bağlı sigorta denir. İsteğe bağlı sigorta 4B yani Bağkur kapsamında değerlendirilir. 2018 yılı isteğe bağlı sigorta primleri aşağıdaki gibidir;

Ek 5 tarım sigortası primleri: 583,48 TL,

İsteğe bağlı Bağkur primleri: 649,44 TL,

Ev hanımları isteğe bağlı Bağkur primleri: 541,20 TL.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari Ücret Yönetmeliği Üçüncü bölüm Madde 8’ye göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı veya Yardımcısı, Hazine müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı ilgili daire başkanı veya yardımcısı, bünyesinde en çok işçi bulunduran en üst işçi kuruluşundan farklı işkollarından 5 temsilci ve bünyesinde en çok işveren bulunduran işveren kuruluşundan farklı işkollarından 5 temsilciden oluşan 15 kişilik bir kurul tarafından asgari ücret belirlenir. Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunad günlük asgari ücret zammı belirlenir. Belirlenen günlük rakam 30 iş günü ile çarpılarak aylık asgari ücret tutarı ayarlanır. Bu hesaplama brüt asgari ücretin ortaya çıkmasını sağlar. SGK primi, işsizlik sigortası fonu, gelir vergisi, asgari geçim indirimi, damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra da net asgari ücret belirlenir.

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