40 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği ve özellikle Avrupa’da siyasi haritaların değiştiği Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı? İtilaf Devletleri Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na girmesini neden istemiyordu? İşte, tüm detaylar…

1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri

1914 ile 1918 yılları arasında süren 1. Dünya Savaşı’nın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Devletler arasındaki silahlanma ve sömürgecilik yarışı.

İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini geç kazandıkları için sömürgecilik yarışında geri kalmaları.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya’nın Balkanlar’da hâkimiyet kurma düşüncesi.

Fransız İhtilali’nin ardından yayılan milliyetçilik ve ulusçuluk akımları.

Rusya’nın özellikle Balkan coğrafyası üzerinde uyguladığı Panslavizm politikası.

Almanya ile Fransa arasında süregelen Alsas-Loren sorunu.

1. Dünya Savaşı’nın Çıkmasına Neden Olan En Önemli Etken Nedir?

Birinci Dünya Savaşı o tarihe kadar yaşanan en kanlı ve en büyük savaş olarak dikkat çekmektedir. 1. Dünya Savaşı’na neden olan etkenler; Fransız İhtilali’nin yaydığı ulusçuluk akımları, devletlerarasında gerçekleşen bloklaşmalar ve ülkeler arasında artan sömürgecilik yarışı olarak söylenebilir.

Tüm bu şartlar altında birçok devlet bu savaşa dâhil olmuş ve bu savaşın neticesinde elde etmeleri muhtemel kazanımlara yönelmişlerdir. Özellikle Almanya’nın ve İtalya’nın siyasi birliğini geç sağlaması ve var olan sömürgecilik yarışına dâhil olmaları, devletler arasındaki anlaşmazlıkları körüklemiş ve dünya böylesi büyük bir savaşa deyim yerindeyse hazır hale gelmiştir.

1. Dünya Savaşı Nasıl Başladı?

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan olay ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun veliahdı olan Ferdinand’ın, Saraybosna gezisi sırasında bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi olmuştur.