40 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği ve özellikle Avrupa’da siyasi haritaların değiştiği Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı? İtilaf Devletleri Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na girmesini neden istemiyordu? İşte, tüm detaylar…
1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri
1914 ile 1918 yılları arasında süren 1. Dünya Savaşı’nın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
- Devletler arasındaki silahlanma ve sömürgecilik yarışı.
- İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini geç kazandıkları için sömürgecilik yarışında geri kalmaları.
- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rusya’nın Balkanlar’da hâkimiyet kurma düşüncesi.
- Fransız İhtilali’nin ardından yayılan milliyetçilik ve ulusçuluk akımları.
- Rusya’nın özellikle Balkan coğrafyası üzerinde uyguladığı Panslavizm politikası.
- Almanya ile Fransa arasında süregelen Alsas-Loren sorunu.
1. Dünya Savaşı’nın Çıkmasına Neden Olan En Önemli Etken Nedir?
Birinci Dünya Savaşı o tarihe kadar yaşanan en kanlı ve en büyük savaş olarak dikkat çekmektedir. 1. Dünya Savaşı’na neden olan etkenler; Fransız İhtilali’nin yaydığı ulusçuluk akımları, devletlerarasında gerçekleşen bloklaşmalar ve ülkeler arasında artan sömürgecilik yarışı olarak söylenebilir.
Tüm bu şartlar altında birçok devlet bu savaşa dâhil olmuş ve bu savaşın neticesinde elde etmeleri muhtemel kazanımlara yönelmişlerdir. Özellikle Almanya’nın ve İtalya’nın siyasi birliğini geç sağlaması ve var olan sömürgecilik yarışına dâhil olmaları, devletler arasındaki anlaşmazlıkları körüklemiş ve dünya böylesi büyük bir savaşa deyim yerindeyse hazır hale gelmiştir.
1. Dünya Savaşı Nasıl Başladı?
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan olay ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun veliahdı olan Ferdinand’ın, Saraybosna gezisi sırasında bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi olmuştur.
Bu olaydan dolayı Sırbistan'ı sorumlu tutan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 27 Temmuz 1914'te Sırbistan'ı işgal etti. Rusya’nın Sırbistan'ı desteklemesi üzerine Almanya da Avusturya-Macaristan'ın yandaşı olarak Rusya'ya savaş ilan etti ve Fransa da 1892'de imzaladığı ittifak antlaşması çerçevesinde Rusya'yı destekledi. Bunun üzerine Almanya, Fransa'ya da savaş ilan etti. Alman birlikleri Fransa'ya saldırmak için Belçika'ya girdi. 1839'da herhangi bir saldırı karşısında Belçika'ya yardım etmeye söz vermiş olan Birleşik Krallık, 4 Ağustos 1914'te Almanya'ya savaş ilan etti. Böylelikle yaşanan bu suikast neticesinde, I. Dünya Savaşı Avrupa'da başlamış oldu.
1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Neden Almanya’nın Yanında Yer Aldı?
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sırasındaki esas amacı İtilaf Devletleri tarafında savaşa girmek olmuştur fakat İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin bu talebine olumlu bir yanıt vermemişlerdir. İtilaf Devletleri’nin takınmış oldukları bu olumsuz tavır neticesinde Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında yer alarak katılmıştır.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Almanya’nın yanında katılmak istemesinin altında ise şu nedenler yatmaktadır:
- Politik yalnızlıktan kurtulmak istenmesi.
- Savaşı Almanya’nın kazanacağına duyulan inanç.
- Kaybedilen toprakların geri alınma düşüncesi.
- Diğer batılı ülkelere verilen kapitülasyonların kaldırılmak istenmesi.
Peki, İtilaf Devletleri Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na girmesi neden istemiyordu? İtilaf Devletleri’nin Osmanlı’nın savaşa girmesini istememe sebebi; savaşın çok geniş alana yayılmasını istememelerinden kaynaklamıştır. Osmanlı Devleti’nin savaşa katılacak olması demek; birçok cephede yaşanacak olan birden fazla muharebe anlamına geleceğinden, İtilaf Devletleri Osmanlı’nın savaşa katılmasına soğuk bakmışlardır.
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