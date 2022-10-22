1. Dünya Savaşını kazanan ve kaybeden devletler

Avrupa’daki haritaları yeniden çizen ve yeni devletlerin tarih sahnesine dâhil olmasına olanak sağlayan 1. Dünya Savaşı kazanan devletler hangileridir? Birçok imparatorluğun yıkılmasına sebep olmasıyla da bilinen 1. Dünya Savaşı kaybeden devletler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

1. Dünya Savaşı Kazanan Devletler

İttifak ve İtilaf olmak üzere iki blok arasında gerçekleşen 1.Dünya Savaşı’nın kazananı İtilaf Devletleri olmuştur. İngiltere, Fransa, İtalya ve sonrada savaşa dâhil olan Amerika Birleşik Devletleri’nin galip olarak ayrıldığı bu savaştan sonra İttifak Devletleri ile bir dizi ateşkes ve barış antlaşmaları imzalanmıştır

1. Dünya Savaşı’nı Kaybeden Devletler

Almanya, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’ndan meydana gelen İttifak Devletleri 1. Dünya Savaşı’nın kaybeden ülkeleridir. Birinci Dünya savaşı, 11 Kasım 1918'de Almanya'nın teslim olmasıyla bitmiştir. 1918 yılının Eylül ayında Bulgaristan'ın, Ekim ayında Osmanlı Devleti'nin, Kasım ayında da sırasıyla Avusturya-Macaristan ve Almanya'nın teslim olmasıyla Birinci Dünya Savaşı fiilen bitmiştir.

1. Dünya Savaşı’nın Sonucunda Ne Oldu?

1. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında barış görüşmeleri başlamıştır. Bu görüşmeler, Bulgaristan ile 29 Eylül 1918 tarihinde Selanik Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğuile 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Giusti Ateşkesive Almanya ile 11 Kasım 1918 günü Rethondes Antlaşması'dır.

İki blok arasında imzalanan bu ateşkes antlaşmalarının dışında 1. Dünya Savaşı sonrası yaşananlar ise şu şekildedir: