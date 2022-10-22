1. Dünya Savaşını kazanan ve kaybeden devletler

Avrupa’daki haritaları yeniden çizen ve yeni devletlerin tarih sahnesine dâhil olmasına olanak sağlayan 1. Dünya Savaşı kazanan devletler hangileridir? Birçok imparatorluğun yıkılmasına sebep olmasıyla da bilinen 1. Dünya Savaşı kaybeden devletler hangileridir? İşte, tüm detaylar…
1. Dünya Savaşı Kazanan Devletler
İttifak ve İtilaf olmak üzere iki blok arasında gerçekleşen 1.Dünya Savaşı’nın kazananı İtilaf Devletleri olmuştur. İngiltere, Fransa, İtalya ve sonrada savaşa dâhil olan Amerika Birleşik Devletleri’nin galip olarak ayrıldığı bu savaştan sonra İttifak Devletleri ile bir dizi ateşkes ve barış antlaşmaları imzalanmıştır
1. Dünya Savaşı’nı Kaybeden Devletler
Almanya, Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’ndan meydana gelen İttifak Devletleri 1. Dünya Savaşı’nın kaybeden ülkeleridir. Birinci Dünya savaşı, 11 Kasım 1918'de Almanya'nın teslim olmasıyla bitmiştir. 1918 yılının Eylül ayında Bulgaristan'ın, Ekim ayında Osmanlı Devleti'nin, Kasım ayında da sırasıyla Avusturya-Macaristan ve Almanya'nın teslim olmasıyla Birinci Dünya Savaşı fiilen bitmiştir.
1. Dünya Savaşı’nın Sonucunda Ne Oldu?
1. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında barış görüşmeleri başlamıştır. Bu görüşmeler, Bulgaristan ile 29 Eylül 1918 tarihinde Selanik Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğuile 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Giusti Ateşkesive Almanya ile 11 Kasım 1918 günü Rethondes Antlaşması'dır.
İki blok arasında imzalanan bu ateşkes antlaşmalarının dışında 1. Dünya Savaşı sonrası yaşananlar ise şu şekildedir:
- Birçok imparatorluk yıkılmış ve yerine ulus devletler kurulmuştur.
- 10 milyondan fazla insan yaşamını yitirmiştir.
- Savaşın en çok zarar gören ülkesi Almanya olmuştur.
- Sicil savunma için teşkilatlar kurulmuştur.
- Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından, yayılan milliyetçilik akımının da etkisiyle Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Türkiye, Azerbaycan, Finlandiya, Ukrayna, Polonya gibi yeni ülkelere ortaya çıkmıştır. Yeni kurulan bu devletlerin etkisiyle özellikle Avrupa haritası parçalı bir yapıya sahip olmuştur.
Savaş sonrası ortaya çıkan siyasi ve ekonomik problemleri önlemek maksadıyla ve bir kez daha bu denli bir savaş yaşanmasını engellemek için Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
Osmanlı Devleti açısından da Birinci Dünya Savaşı’nın büyük sonuçları olmuştur. Savaş devam ederken İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalarla Osmanlı toprakları paylaştırılmıştır. Savaşın sona ermesinin ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile de bu devletler planlarını gerçekleştirme fırsatı bulmuşlar ve Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı Sonrası imzalanan barış antlaşmaları ise şu şekildedir:
Versailles Antlaşması: İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır. Almanya’yı savaşın sorumlusu olarak gören bu antlaşma ile Almanya büyük bir savaş tazminatı ödemek zorunda bırakılmıştır.
Saint Germain Antlaşması: İtilaf Devletleri ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında imzalanmıştır.
Neuilly Antlaşması: İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır.
Trianon Antlaşması: 1. Dünya Savaşı sonrası özerk bir devlet olarak tarih sahnesine çıkan Macaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.
Sevres Anlaşması: İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı topraklarının tamamı İtilaf Devletleri arasında paylaşılmıştır.
YORUMLAR