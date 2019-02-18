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"ÇOK YENİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Magazin dünyasının sürpriz çiftlerinden biri olan Birkan Sokullu ile Dilan Deniz Çiçek, 13 Aralık 2018'de bir Emirgan’da bir gece kulübünde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, "Çok yeni bir ilişkimiz var ama her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.