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Haberler Gündem 3. Sayfa Birlikte yaşadığı evli adamı sokakta öldürdü - Haberler
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Birlikte yaşadığı evli adama sokakta kurşun yağdırdı

Düzce'de Yeliz Oltu, para meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert'i sokakta tabancayla vurarak öldürdü. Cömert'in resmi nikahla başka biriyle evli olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi

Birlikte yaşadığı evli adamı sokakta öldürdü - Haberler
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DHA

Düzce'de Yeliz Oltu (35), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert'i (40) tabancayla vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 03.00 sıralarında, Aziz Yıldırım Bulvarı'nda meydana geldi. Yeliz Oltu ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sokak ortasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yeliz Oltu, Ahmet Cömert'e, tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralanan Cömert, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeliz Oltu, polis tarafından gözaltına alındı.

Ahmet Cömert'in resmi nikahla başka biriyle evli olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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