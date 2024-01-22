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        Bitlis'te TIR'ın dorsesinden Afganistanlı 76 kaçak çıktı

        BİTLİS´te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde durdurulan bir TIR´ın dorsesinde Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:10
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        Bitlis'te TIR'ın dorsesinden Afganistanlı 76 kaçak çıktı
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        BİTLİS´te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde durdurulan bir TIR´ın dorsesinde Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kent girişindeki jandarma kontrol noktasında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda TIR'ın dorsesinde Türkiye´ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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