Bitlis'te TIR'ın dorsesinden Afganistanlı 76 kaçak çıktı BİTLİS´te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde durdurulan bir TIR´ın dorsesinde Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

BİTLİS´te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde durdurulan bir TIR´ın dorsesinde Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kent girişindeki jandarma kontrol noktasında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda TIR'ın dorsesinde Türkiye´ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.