Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te vatandaşlar tatili kayak merkezinde değerlendirdi

        Bitlis'te yarıyıl tatilinin başlamasıyla vatandaşlar, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te vatandaşlar tatili kayak merkezinde değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te yarıyıl tatilinin başlamasıyla vatandaşlar, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Hem hafta sonu hem de yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki kayak merkezine geldi.

        Yoğunluğun yaşandığı merkezde bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaptı, bazıları da kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Ailesiyle kayak merkezine gelen Tuğba Gümüş, AA muhabirine, ilk defa kayak yaptığını söyledi.

        Bandırma'dan kente geldiklerini anlatan Gümüş, "Bu tesis Bitlis için çok güzel bir kazanım. Böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Çok keyifli ve kalabalık. Ortamı çok beğendik. Hafta sonu tatilini bu şekilde değerlendirdik." dedi.

        Kayakseverlerden Derya Arslan ise İstanbul'dan gelen misafirlerini kayak tesisine getirdiğini belirterek, "Çok güzel bir ortam. Yengem ve yeğenim çok eğlendi. Yarıyıl tatilimizi bu şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

        İstanbul'dan Bitlis'e gelen Cevahir Ünal da "İstanbul'un yoğunluğundan kaçarak buraya geldik. Burası bizim için güzel bir imkan oldu. Yarı yıl tatilini bu güzel ortamda değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bitlis'te ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Bitlis'te ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Bitlis'te kullanılamaz durumdaki sıra ve masalar yenilenerek okullara kazan...
        Bitlis'te kullanılamaz durumdaki sıra ve masalar yenilenerek okullara kazan...
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde incelemede bulun...
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde incelemede bulun...
        Bitlis'te kapalı köy yolu kalmadı
        Bitlis'te kapalı köy yolu kalmadı
        Bitlis'te mahalleye inen kurtlar görüntülendi
        Bitlis'te mahalleye inen kurtlar görüntülendi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi