Bitlis'te vatandaşlar tatili kayak merkezinde değerlendirdi

Bitlis'te yarıyıl tatilinin başlamasıyla vatandaşlar, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hem hafta sonu hem de yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki kayak merkezine geldi.

Yoğunluğun yaşandığı merkezde bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaptı, bazıları da kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ailesiyle kayak merkezine gelen Tuğba Gümüş, AA muhabirine, ilk defa kayak yaptığını söyledi.

Bandırma'dan kente geldiklerini anlatan Gümüş, "Bu tesis Bitlis için çok güzel bir kazanım. Böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Çok keyifli ve kalabalık. Ortamı çok beğendik. Hafta sonu tatilini bu şekilde değerlendirdik." dedi.

Kayakseverlerden Derya Arslan ise İstanbul'dan gelen misafirlerini kayak tesisine getirdiğini belirterek, "Çok güzel bir ortam. Yengem ve yeğenim çok eğlendi. Yarıyıl tatilimizi bu şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

İstanbul'dan Bitlis'e gelen Cevahir Ünal da "İstanbul'un yoğunluğundan kaçarak buraya geldik. Burası bizim için güzel bir imkan oldu. Yarı yıl tatilini bu güzel ortamda değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.