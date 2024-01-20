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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu, kayak yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:24
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu, kayak yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kayak tesisindeki 25 odalı 75 kişi kapasiteli Kamp Eğitim Merkezi'ni, uzunlukları 650 ve 250 metre olan iki pisti inceleyen Karaömeroğlu, çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'dan bilgi aldı.

        Hafta sonu tatilini merkezde geçiren vatandaşlarla sohbet eden Karaömeroğlu, herkesi kayak yapmaya davet etti.

        Vali Karaömeroğlu, daha sonra kar motoru kullandı, kayak yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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