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        Bitlis ve Muş'ta 30 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:04
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        Bitlis ve Muş'ta 30 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi dolayısıyla ilde 2 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

        Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de etkili olan kar nedeniyle Varto ilçesine bağlı 28 köyün yolunun ulaşıma kapalı olduğunu aktardı.

        Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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