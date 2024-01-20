Bitlis'te mahalleye inen kurtlar görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalleye inen kurtlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, şehir merkezine indi.

Fatih Mahallesi'nde dağ yamacından inen kurtların, çevrede dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında görülen kurtların bir süre bölgede gezindikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.

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