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        Bitlis'te mahalleye inen kurtlar görüntülendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalleye inen kurtlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:15
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        Bitlis'te mahalleye inen kurtlar görüntülendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalleye inen kurtlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        İlçede etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, şehir merkezine indi.

        Fatih Mahallesi'nde dağ yamacından inen kurtların, çevrede dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında görülen kurtların bir süre bölgede gezindikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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