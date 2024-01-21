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        Bitlis'te ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının tamamını açan ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:09
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        Bitlis'te ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının tamamını açan ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için il genelindeki köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karlıtepe köy yolunu açan ekipler, bu çalışmayla kentteki tüm köylere ulaşımı sağladı.

        Ekipler yollarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 10 şantiyedeki 60 iş makinesi ve 80 personelle il genelinde karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Karla mücadele ekiplerinin köy yollarında aralıksız çalıştığını belirten Kurtkan, "Ekiplerimiz kardan kapanan Hizan’ın Karlıtepe köyü yolunda çalışma başlattı. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede 3 iş makinesi 5 personelle yürütülen çalışmalar sonucu son köyümüzün yolunu da açtık." dedi.

        Kurtkan, yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        Galeri
        Galeri

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