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        Tatvan'da engelliler için etkinlik düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:35
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        Tatvan'da engelliler için etkinlik düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Okul Müdürü Serkan Saçın, engelliler için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Engelli bireyleri, yapamadıkları değil yapabildikleriyle görmek gerektiğini belirten Saçın, "Onların acıma duygusuna değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Bizler de burada bugün ve her gün tüm velilerimiz, öğretmenlerimiz ve bize destek veren bütün paydaşlarımızla birlikte bu özel öğrencilerimizi hayata hazırlamak, onların kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendine yetebilen bir birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Gösterilerle devam eden programda Kaymakam Remzi Demir, özel gereksinimli öğrencilere hediyeler verdi.

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