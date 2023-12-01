Atletizmle hayatları değişen işitme engelli kardeşler hayallerinin peşinden koşuyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te kısa süre önce başladıkları atletizmle hayatları değişen doğuştan işitme engelli 18 yaşındaki Muhammed Emin Geylani ve 16 yaşındaki Halil Geylani kardeşler, şampiyonluk hedefiyle yarışmalara hazırlanıyor.

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 3 yıl önce atletizme başlayan Muhammed ve ağabeyinden etkilenerek bu yıl antrenmanlara çıkan kardeşi Halil, kısa sürede İşitme Engelliler Atletizm Takımı'nın başarılı sporcuları arasına girdi.

Spor sayesinde öz güvenleri artan, sosyalleşen, arkadaşlarıyla işaret dili kullanarak iletişim kuran 2 kardeş, engellerini aşarak belirledikleri hedeflere ulaşmak için çaba gösteriyor.

Bursa'da 11-12 Kasım'da düzenlenen İşitme Engelliler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre gençler kategorisinde birinci olan Muhammed Emin, kardeşi Halil ve diğer sporcularla her gün aynı pistte 10 kilometre koşuyor.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanıp milli takım forması giymek isteyen işitme engelli kardeşler, Atletizm Milli Takım Antrenörü Hıdır Aydın gözetiminde yeni şampiyonalara hazırlanıyor.

- "Hedefim olimpiyatlarda koşmak"

Muhammed Emin Geylani, kendisi gibi doğuştan işitme engelli kardeşi Halil ile hayallerinin peşinden koştuklarını söyledi.

Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Salon Atletizm Şampiyonası'nda gençler kategorisinde birinciliği elde ederek altın madalya kazandığını belirten Geylani, "Ben ve kardeşim aksatmadan diğer arkadaşlarımızla antrenmanlarımızı düzenli yaparak önümüzdeki yarışmalara hazırlanıyoruz. Çok iyi dereceler elde edeceğimize inanıyoruz. Hedefim dünya şampiyonu olmak ve olimpiyatlarda koşmak." dedi.

Antrenör Hıdır Aydın ise doğuştan işitme engelli olan kardeşlerin önemli başarılara imza atacak kapasitede olduklarını dile getirdi.

Sporcularından çok memnun olduğunu anlatan Aydın, "Muhammed'e ilk başta antrenmanlar zor geliyordu. İşin ciddiyetini anladıktan sonra tamamıyla atletizme tutundu. Büyük hedeflerinin olduğunu söylüyor. Dünya şampiyonluğunu ve olimpiyatları görmek istiyor. Onun için çalışıyor. Muhammed Emin ve Halil, arkadaşlarıyla aynı antrenmanları yapıyorlar. Hiçbir farkları yok. İşitme engelli olmalarının buna engel olmadığının farkındalar. Bu işe ciddi anlamda sarıldılar. Başarılarının devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

Spora ilk başladıklarında çekingen olan kardeşlerin antrenmanlara katıldıkça sosyalleştiklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Her gün 10 kilometre koşuyoruz sonra kuvvet ve diğer antrenmanları yapıyoruz. Arkadaşlarıyla aralarında fark yok hatta daha iyiler. İşitme engelli olmaları başarılarına engel değil. Tüm sporcularımızın geleceği parlak. Milli takımı rahatlıkla sırtlayabilirler. Onlar da bunun farkında. Değişmez sporcular arasına girmek ve devlet sporcusu olmak istiyorlar. Engelleri spor yapmalarına engel değil. Sosyal ortamları değişti, öz güvenlerinin artığının farkına vardılar. Spor hayatlarına olumlu yansıdı. Onları tanıyanların sayısı arttı. Onlar da bundan memnun."