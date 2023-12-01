Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Atletizmle hayatları değişen işitme engelli kardeşler hayallerinin peşinden koşuyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te kısa süre önce başladıkları atletizmle hayatları değişen doğuştan işitme engelli 18 yaşındaki Muhammed Emin Geylani ve 16 yaşındaki Halil Geylani kardeşler, şampiyonluk hedefiyle yarışmalara hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atletizmle hayatları değişen işitme engelli kardeşler hayallerinin peşinden koşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te kısa süre önce başladıkları atletizmle hayatları değişen doğuştan işitme engelli 18 yaşındaki Muhammed Emin Geylani ve 16 yaşındaki Halil Geylani kardeşler, şampiyonluk hedefiyle yarışmalara hazırlanıyor.

        Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 3 yıl önce atletizme başlayan Muhammed ve ağabeyinden etkilenerek bu yıl antrenmanlara çıkan kardeşi Halil, kısa sürede İşitme Engelliler Atletizm Takımı'nın başarılı sporcuları arasına girdi.

        Spor sayesinde öz güvenleri artan, sosyalleşen, arkadaşlarıyla işaret dili kullanarak iletişim kuran 2 kardeş, engellerini aşarak belirledikleri hedeflere ulaşmak için çaba gösteriyor.

        Bursa'da 11-12 Kasım'da düzenlenen İşitme Engelliler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre gençler kategorisinde birinci olan Muhammed Emin, kardeşi Halil ve diğer sporcularla her gün aynı pistte 10 kilometre koşuyor.

        Ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanıp milli takım forması giymek isteyen işitme engelli kardeşler, Atletizm Milli Takım Antrenörü Hıdır Aydın gözetiminde yeni şampiyonalara hazırlanıyor.

        - "Hedefim olimpiyatlarda koşmak"

        Muhammed Emin Geylani, kendisi gibi doğuştan işitme engelli kardeşi Halil ile hayallerinin peşinden koştuklarını söyledi.

        Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Salon Atletizm Şampiyonası'nda gençler kategorisinde birinciliği elde ederek altın madalya kazandığını belirten Geylani, "Ben ve kardeşim aksatmadan diğer arkadaşlarımızla antrenmanlarımızı düzenli yaparak önümüzdeki yarışmalara hazırlanıyoruz. Çok iyi dereceler elde edeceğimize inanıyoruz. Hedefim dünya şampiyonu olmak ve olimpiyatlarda koşmak." dedi.

        Antrenör Hıdır Aydın ise doğuştan işitme engelli olan kardeşlerin önemli başarılara imza atacak kapasitede olduklarını dile getirdi.

        Sporcularından çok memnun olduğunu anlatan Aydın, "Muhammed'e ilk başta antrenmanlar zor geliyordu. İşin ciddiyetini anladıktan sonra tamamıyla atletizme tutundu. Büyük hedeflerinin olduğunu söylüyor. Dünya şampiyonluğunu ve olimpiyatları görmek istiyor. Onun için çalışıyor. Muhammed Emin ve Halil, arkadaşlarıyla aynı antrenmanları yapıyorlar. Hiçbir farkları yok. İşitme engelli olmalarının buna engel olmadığının farkındalar. Bu işe ciddi anlamda sarıldılar. Başarılarının devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

        Spora ilk başladıklarında çekingen olan kardeşlerin antrenmanlara katıldıkça sosyalleştiklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

        "Her gün 10 kilometre koşuyoruz sonra kuvvet ve diğer antrenmanları yapıyoruz. Arkadaşlarıyla aralarında fark yok hatta daha iyiler. İşitme engelli olmaları başarılarına engel değil. Tüm sporcularımızın geleceği parlak. Milli takımı rahatlıkla sırtlayabilirler. Onlar da bunun farkında. Değişmez sporcular arasına girmek ve devlet sporcusu olmak istiyorlar. Engelleri spor yapmalarına engel değil. Sosyal ortamları değişti, öz güvenlerinin artığının farkına vardılar. Spor hayatlarına olumlu yansıdı. Onları tanıyanların sayısı arttı. Onlar da bundan memnun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış!
        Sahtekârlar yaşlı aylığı oyununda 'joker' kullanmış!
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması

        Benzer Haberler

        NASA astronotu Mogensen, Nemrut Kalderası'nı uzaydan fotoğrafladı
        NASA astronotu Mogensen, Nemrut Kalderası'nı uzaydan fotoğrafladı
        Tatvan'da yollar parke taşı ve asfalt ile yenileniyor
        Tatvan'da yollar parke taşı ve asfalt ile yenileniyor
        Ahlat'ta Bilim ve Sanat Merkezinde kurulan atölyelerin açılışı gerçekleştir...
        Ahlat'ta Bilim ve Sanat Merkezinde kurulan atölyelerin açılışı gerçekleştir...
        Ahlat'ta, Filistinliler yararına yardım kermesi düzenlendi
        Ahlat'ta, Filistinliler yararına yardım kermesi düzenlendi
        Yaban hayvanları için Nemrut Dağı'na yem bırakıldı
        Yaban hayvanları için Nemrut Dağı'na yem bırakıldı
        Tatvan Kaymakamı Demir, Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti
        Tatvan Kaymakamı Demir, Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti