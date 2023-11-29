Yaban hayvanları için Nemrut Dağı'na yem bırakıldı Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Tatvan Belediyesi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis temsilciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi ekipleri, yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, Nemrut Dağı etekleri ve kalderada belirledikleri noktalara yaban hayvanları için yem bıraktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte zorluk çeken hayvanlar için yem bıraktıklarını belirten AKUT İl Temsilcisi Fevzi Epözdemir, bu etkinliği her yıl kış aylarında düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.