Bitlis'te kış öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi

Bitlis'te, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında, "2023 - 2024 yılı kış mevsiminde alınacak tedbirler" konulu toplantı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantı, AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan'ın sunumuyla başladı.

Toplantıda, kış mevsimi öncesi alınacak tedbirler ve meydana gelebilecek olaylarla ilgili kurumların koordinasyonu ele alındı.

Karaömeroğlu, gazetecilere, her yıl rutin olarak kış öncesi alınması gereken tedbirler konusunda ilgili kurumlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Karaömeroğlu, "Kararlarımızı gözden geçirdik. 24 saat hizmet esaslı olarak kışa hazırız. İnşallah bu yıl doğal afetlerin olmadığı bir kış yaşarız. Kar, berekettir. Zahmetsiz rahmet olmaz. Kurumlarımızla tedbirlerimizi gözden geçirdik. Almamız gereken tedbirleri aldık." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Göksel Yüksel, İzzet Cem Eser, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilgili kurum amirleri katıldı.