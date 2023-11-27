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        Bitlis'te kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesi'nde, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 19:21 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:21
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        Bitlis'te kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenlendi
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Belediye, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve KAMER Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte kampüste stantlar kuruldu.

        Görevliler tarafından ziyaretçilere kadına yönelik şiddetle mücadelede alınan önlemler ve farkındalık oluşturma faaliyetleri hakkında bilgi verildi, broşürler dağıtıldı.

        Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sonlandırılması amacıyla farkındalık yaratmak için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendiğini aktardı.

        Kadına yönelik şiddetin toplumun en büyük sorunlarından biri olduğunu, bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

        "Herkesin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda sorumluluk taşıması gerektiği bilinci oluşturulmalıdır. Üniversitemiz, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Vurgulamak istediğimiz, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu ve bu konuda herkesin sorumluluk taşıdığıdır. Herkesin bu sorumluluğu yerine getirmesi, kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için atılacak en önemli adımdır."

        Bitlis Eren Üniversitesi Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Derya Arslan, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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