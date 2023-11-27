Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyonda 1 tutuklama

BİTLİS'inHizan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 402 parça halinde 527,42 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 402 parça halinde 527,42 gram bonzai ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.