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        Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyonda 1 tutuklama

        BİTLİS'inHizan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 402 parça halinde 527,42 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:30
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        Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyonda 1 tutuklama
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        BİTLİS'inHizan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 402 parça halinde 527,42 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 402 parça halinde 527,42 gram bonzai ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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