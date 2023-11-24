Tatvan'da öğretmenler fidan dikti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğretmenler, fidan dikti.

Öğretmenler Günü kapsamında Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan diktiklerini söyledi.

Uludağ, "Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle okulumuzun bahçesinde fidan dikimi yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi ve bu fidanları özenle yetiştirmeyi kendimize görev sayıyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerden Özlem Akgün de "Adaylığımızın birinci yılını doldurduk, adaylığımız kalktı. Cumhuriyet'imizin 100. yılı dolayısıyla bu okulumuzun bahçesinde fidan dikimi yaptık. Mutluyuz." dedi.