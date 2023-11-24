Bitlis'te akademisyenler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) görev yapan akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Fen Edebiyat Fakültesi önünde "Akademisyenlere Gazze için çağrı, cübbeni Filistin için giy" mottosuyla bir araya gelen akademisyenler adına basın açıklaması yapan Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı ambargo ve katliamın en kısa zamanda sonlanmasını istediklerini belirtti.

Daha fazla mazlumun ölmemesi ve insanca yaşaması için seslerini yükselttiklerini ifade eden Palabıyık, "Sizlerde İsrail'in yaptığı katliama 'dur' deyin. Gazze halkının insanca yaşamasına ses olmak için cübbenizi Filistin için giyin ve sesinizi yükseltin. Uluslararası hukukun ve insan haklarının hiçe sayıldığı ve katliama dönüşen Gazze saldırısını kabul etmiyoruz ve lanetliyoruz. En temel insani ihtiyaçların dahi karşılanmadığı, karşılanması için izin verilmediği ve insanlık dramının yaşandığı Gazze ablukasının ve İsrail terörünün bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Palabıyık, sivillere saldırı olduğu gerekçesiyle tonlarca bomba atılarak Gazze'de katledilen yaşlıların, kadınların, engellilerin, çocukların, bebeklerin ve tüm insanların vebalinin bütün Müslüman toplumların ve devletlerin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Bu katliama ve dünyanın dört bir tarafında mazlum halkların zulüm görmesine sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Palabıyık, şöyle devam etti:

"İsrail'e uygulanacak diplomatik baskıların yanındayız. Tüm ürünlerinin boykot edilmesi, siyonizme karşı akademik çalışmaların hızlanması, uluslararası kongre ve çalışmalar yapılması, akademisyenlerin üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyor, akademisyenleri İsrail'e güçlü bir tepki vermeye davet ediyoruz. Boykotun tüm üniversitelerde işlevsel hale gelmesi çağrısı yapıyoruz."

Öğretim görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş'ın dua etmesinin ardından son bulan basın açıklamasına, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.