Bitlis'te terör örgütünün mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliğinde olanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütüne yönelik ‘Şehit Güvenlik Korucusu Barış Timurçin’ operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda kayalık alanda toprağa gömülü vaziyette, 30 kilo amonyum nitrat, mazot ve şeker karışımı patlayıcı madde, 5 kilo bidon içerisine sıkıştırılmış patlayıcı madde, 3 savunma tipi el bombası, 1 saniyeli fitil ile desteklenmiş el yapımı el bombası, 10 kalem pil, 1 güneş enerji paneli, 100 kilo küp şeker, 40 kilo un, 25 kilo bulgur, 18 litre sıvı yağ, 15 kilo makarna, 10 kilo çay, 1 kilo tütün ile giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütüne ait olduğu belirtilen mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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