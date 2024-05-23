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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasında mahkemeden Pitt lehine karar - Magazin haberleri

        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasında mahkemeden Pitt lehine karar

        Ayrılıklarının üzerinden uzun zaman geçmiş olsa da Angelina Jolie ile Brad Pitt, Fransa'daki şarap evi üzerindeki hukuk savaşını sürdürüyor. Mahkemeden çıkan son karar, Pitt'in lehine oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:17
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        Angelina Jolie ile Brad Pitt çifti, Fransa'daki Chateau Miraval'ın mülkiyet hakkı için yıllarca hukuk savaşı yürütüyor. 2016'da boşanma davası açan ve 2019'da mahkeme tarafından bekar ilan edilen bir zamanların en gözde Hollywood çifti, üzerinde üzüm bağları bulunan ve arazisinde devasa şato olan Fransa'daki mülk için büyük bir çekişme içinde.

        Angelina Jolie, Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra kendi hissesini Rus iş insanına satmıştı. Pitt, kendisinden habersiz yapılan bu işleme itiraz ediyor ve yıllardır bu satışın iptali için uğraşıyor.

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        Mahkemeden çıkan son karar Brad Pitt'in lehine görünüyor. Son karara göre; Jolie, Pitt ile Fransız şaraphanesi için sürdürdüğü hukuk mücadelesinin bir parçası olarak son 8 yılda imzaladığı tüm gizlilik anlaşmalarını mahkemeye teslim etmek zorunda kalacak. Mahkeme, Angelina Jolie'den 2014'ten 2022'ye kadar üçüncü bir tarafla imzaladığı tüm gizlilik anlaşmalarını mahkemeye teslim etmesini istedi.

        Bu talep, Brad Pitt cephesinden gelmişti.

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        Mahkemeden, Angelina Jolie için, “elinde, gözetiminde ya da kontrolünde bulunan ve gizlilik içermeyen tüm belgeleri” önümüzdeki ay içinde sunma kararı çıktı.

        Angelina Jolie'nin avukatları, daha önce gizlilik sözleşmelerini mahkemeye vermenin diğer taraflar için mahremiyet ihlali olacağını savunmuştu.

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        Angelina Jolie, 62 milyon dolarlık hissesini 2021'de Rus milyarder Yuri Shefler'e satmıştı. Pitt, bunun, aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu öne sürüyor.

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        Angelina Jolie de Nisan 2019'daki resmi boşanmalarının ardından eski eşinin kendisini kontrol etmeye yönelik bir girişimi olduğunu, üçüncü bir tarafa satış yapmama anlaşmaları nedeniyle satışı geri çekmesini istediğini iddia ediyor.

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        Angelina Jolie, Brad Pitt’in gizlilik belgelerini talep etme nedeninin, boşanmayı Jolie istediği için kendisinden intikam alma amaçlı olduğunu düşünüyor.

        #angelina joli
        #Brad Pitt
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