Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu - Adana haberleri

Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu - Adana haberleri

Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu! Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 gün önce sulama sistemini kontrol etmek için 25 dönümlük mısır tarlasına giren 29 yaşındaki Adem Süzgün'ün tarladan çıkamadığını fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Süzgün, 2 gün sonra, tarlaya girdiği noktanın 5 km uzağında bulunup sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Anadolu Ajansı Giriş: 23.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:56 facebook

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