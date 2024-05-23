Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 gün önce sulama sistemini kontrol etmek için 25 dönümlük mısır tarlasına giren 29 yaşındaki Adem Süzgün'ün tarladan çıkamadığını fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Süzgün, 2 gün sonra, tarlaya girdiği noktanın 5 km uzağında bulunup sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Adana'nın Kozan ilçesi Hamam Mahallesi Tılan mevkiinde, önceki gün sulamayı kontrol etmek için mısır tarlasına giren Adem Süzgün (29) tarladan çıkamadı.
TARLAYA GİRDİĞİ NOKTADAN 5 KM UZAKTA BULUNDU
AA'da yer alan habere göre AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile jandarma asayiş timlerinin katıldığı arama çalışmalarında Süzgün, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tarlada bulundu.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Kozan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Süzgün, ifadesi alınmak üzere Gaziköy Jandarma Komutanlığına götürüldü.
TARLADAN ÇIKAMAYINCA İHBARDA BULUNULMUŞTU
Hamam Mahallesi Tılan mevkiinde, 21 Mayıs'ta sulamayı kontrol için yaklaşık 25 dönümlük mısır tarlasına giren Adem Süzgün'ün (29) tarladan çıkmadığını fark eden yakınları ve mahalle sakinleri durumu güvenlik güçlerine bildirmiş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.