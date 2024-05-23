Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

        Türkiye genelinde bir haftadır süren bahar havası yerini fırtına ve sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji ve AFAD'ın "sarı kod" uyarılarının ardından birçok kentte sağanak etkili oluyor. Ankara, Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Edirne ve birçok ilde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. İşte yurttan sağanak manzaraları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 il için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.

        Uyarıda "Kısa süreli yoğun yağışlar ani sellere, uzun süreli yağışlar ise akarsuların taşmasına neden olabilir." denilmişti.

        Peş peşe gelen uyarıların ardından beklenen yağış birçok kentte etkisini gösterdi.

        2

        ADANA

        Adana'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        3

        Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

        4

        Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        5

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı.

        6

        Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi.

        Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalara başladığı kentte yağış devam ediyor.

        7

        BALIKESİR

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde de sağanak etkili oldu.

        8

        Edremit'te kuvvetli sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı.

        9

        İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        10

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

        11

        KARS'TA DOLU ETKİLİ OLDU

        Kars'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu.

        12

        Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        13

        Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

        Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarındaki çatı altlarına çekti.

        14

        Dolu nedeniyle ağaç dalları kırıldı, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

        15

        ESKİŞEHİR

        Eskişehir'de de şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Tramvay seferlerinde de bir süre aksama oldu.

        16

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde de şiddetli yağmur ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        17

        Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

        18

        Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin isabet ettiği bir otomobilin arka camı kırıldı. Dolu, bazı araçların metal aksamında göçüklere yol açtı.

        19

        Dolu nedeniyle sokaktaki elektrik ve haberleşme direklerinde bulunan bazı kablolar koptu, evlerin bahçelerindeki çiçekler zarar gördü.

        20

        SİVRİHİSAR-POLATLI KARA YOLUNDA DOLU ULAŞIMI AKSATTI

        Ankara'nın Polatlı ilçesi ile Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi arasında öğleden sonra etkili olan dolu, şehirler arası trafikte aksamalara neden oldu.

        21

        Yoğun yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek bir süre dolunun etkisini kaybetmesini bekledi. Yağış sırasında bazı araçların yüzeyinde hasar meydana geldi.

        22

        Yaklaşık yarım saat etkili olan dolunun ardından devam eden sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        23

        BİTLİS

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde de benzer görüntüler vardı.

        Kentte sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede aralıklarla devam eden sağanağın ardından akşam saatlerinde dolu etkili oldu.

        24

        Cumhuriyet Caddesi'nin bazı bölgelerinde sağanak ve dolu nedeniyle oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı. Vatandaşlar, yağıştan korunmak için saçakların altına ve iş yerlerine sığındı.

        25

        Yağış nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri, suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

        Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, 10 iş makinesi ve 55 personelle cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etme ve tıkanan mazgalları açma çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

        26

        EDİRNE

        Açık bir havada güne başlayan Edirne'de ise gökyüzü kısa sürede kara bulutlarla kaplandı, ardından kuvvetli sağanak başladı.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.

        27

        Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        28

        Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        29

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        HAFTALIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

        #Sağanak
        #yağış
        #hava durumu
        #türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Hazinelerle dolu gemi enkazı için keşif gezisi
        Hazinelerle dolu gemi enkazı için keşif gezisi
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!