AK Parti MKYK toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantıya katılarak, MKYK üyelerinin sorularını yanıtladı.

İŞ DÜNYASI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PROTOKOL İMZALANACAK

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Tekin, organize sanayi bölgelerindeki eleman sorunuyla ilgili soruya, 30 Mayıs’ta yapmayı planladıkları programı anlatarak yanıt verdi. İş dünyası ve bakanlık arasında imzalanacak protokolle, meslek liseleri ve organize sanayi bölgelerindeki entegrasyonun artacağını belirtti. Tekin’in mesleki eğitim hususunda iş güvencesine dikkat çekti. “Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimin devamını üstlenirim ama yetişen genç ortada kalırsa doğru olmaz, iş garantisi gerekiyor” dediği öğrenildi. Toplantıda, norm fazlası öğretmen konusu da gündeme geldi. 108 bin olan sayının 60 bine indirildiğini belirten bakan tekin, sayının daha da düşeceğini ifade etti.

REKLAM ŞİMŞEK EKONOMİ PROGRAMINDA KARARLILIK MESAJI VERDİ Hazine Bakanı Şimşek ise kamuda tasarruf tedbirlerini anlattı. Edinilen bilgiye göre, ekonomi programını uygulamakta kararlılık mesajı veren Şimşek, tüm verilerin olumlu yönde gittiğini dile getirdi. Şimşek "Yıl sonu enflasyon rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Program etkilerini yaz döneminde daha çok hissedeceğiz" dedi. Dolar yükselir mi soruna da yanıt veren Şimşek, Merkez Bankası’nın döviz alımı yaptığını belirterek, döviz alımı olmasaydı düşeceğini ifade etti. Şimşek, "Biraz daha artacağını öngörüyoruz ama sıçramalar olmayacak” ifadesini kullandı.