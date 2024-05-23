Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"

"BURASI SORUNLU, ALMAYIN DEDİM"

Müteahhit Abdullah Kapan ise Karadağlı'nın daireyle ilgili anlaşmazlıkları bilmesine rağmen piyasa fiyatından daha ucuza satıldığı için aldığını öne sürdü. Karadağlı ile uzun süre tartışan Kapan, "Ben sana daha önce 'Alma' dedim. Dairenin gerçek değeri 5 yıl önce 500 bin lirayken 110 bin liraya alıyor. Kendisi bana 'Ben burayı alacağım' dediğinde 'Burası sorunlu, beni çarptılar, almayın' dedim. Çek aldım, karşılıksız çıktı. Dava açtım, hala devam ediyor. Benzer durumda başka daireler de var. Şimdi biz her geleni uyarıyoruz ‘Buradan ev almayın’ diye" ifadelerini kullandı.