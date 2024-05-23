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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba oğul kavgası kanlı bitti! Biri can verdi - Erzurum haberler, güncel haberler

        Baba oğul kavgası kanlı bitti! Biri can verdi!

        Erzurum'da, bir iş merkezinin 5. katında baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, 25 yaşındaki M.T.A., 55 yaşındaki babası Fahrettin A.'yı silahla öldürdü. Katil evlat gözaltına alınırken, babasının cenazesi adli tıpa gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:41
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        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
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        Erzurum'un, Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki ofiste, Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı.

        KAVGA BÜYÜDÜ BABASINI VURDU

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A., belindeki silahı çıkarıp babasına ateş etti.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Fahrettin A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        KATİL ZANLISI OĞUL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.T.A, emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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