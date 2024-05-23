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        Haberler Gündem Güncel EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi

        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi

        Antalya'da 11 ayda 42 geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Gemilerin bulunduğu noktalardan alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre 42 gemiye toplamda 91 milyon 766 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:59
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        Antalya'da Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS), gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla geçen yıl temmuzda faaliyete geçti.

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        EGDS ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ediliyor.

        Sistem kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki sahada 22 noktaya yerleştirilen PTZ ve termal kameralar ile Antalya Balıkçı Barınağı'na 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu.

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        Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor.

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        EGDS merkezinden 7 gün 24 saat boyunca kameralarla izlenen Antalya Körfezi'nde denizi kirlettiği tespit edilen gemiler anında belirleniyor. Geminin bulunduğu noktadan alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre idari yaptırım uygulanıyor.

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        11 aydır faaliyette bulunan EGDS ile tespit edilen 42 gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik 91 milyon 766 bin lira para cezası uygulandı. Elde edilen gelir ise büyükşehir belediyesinin çevre projelerinde değerlendiriliyor. ​​​​​​

        #Deniz Kirliliği
        #Antalya
        #Elektronik Gemi Denetleme Sistemi
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