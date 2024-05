Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin AB üyelik sürecine hakkında konuşan Bakan Fidan, "Türkiye, sadece Avrupa Birliği'ne değil parçası olacağı her ittifaka güç katacaktır. Biz her zaman AB ile ilişkilerimizi ileriye götürmek istiyoruz." dedi. AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ise, "İlişkilerimizi yeniden canlandırmak yönünde çalışmayı tekrar taahhüt etmiş durumdayız. Üst düzey diyaloglar yeniden başlayacak, daha düzenli aralıklarda bir araya geleceğiz" açıklamasında bulundu

