Yaz gelmeden göbeğinizden kurtulabilirsiniz: Göbek yağlarını eritmek isteyenler için 5 kahvaltı önerisi!

1. PROTEİN VE YUMURTA TÜKETİMİNE DİKKAT!

Özellikle karın ve bel çevresinde toplanan inatçı yağlardan kurtulmaya çalışırken protein açısından zengin bir kahvaltı kurtarıcınız olabilir. Örneğin, 2015 yılında yapılan bir araştırma, yüksek proteinli yumurtalı bir kahvaltı edenlerin ekmek yiyen katılımcılara göre daha fazla kilo verdiğini ve daha tok olduğunu ortaya çıkardı.