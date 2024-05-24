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        Haberler Sağlık DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı

        DSÖ: Kovid-19 salgını, dünya genelinde beklenen yaşam süresini yaklaşık 2 yıl kısalttı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını sonucu dünya genelinde beklenen yaşam süresinin yaklaşık 2 yıl azaldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:02
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        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
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        DSÖ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya genelindeki ortalama yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerin ve ilerlemenin Kovid-19 salgını sırasında tersine döndüğü bildirildi.

        Açıklamada, 2019-2021 yıllarında Kovid-19 salgını nedeniyle beklenen yaşam süresinin 1,8 yıl azalarak ortalama 71,4 yıla düştüğü kaydedildi.

        DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını sadece 2 yıl içinde, beklenen yaşam süresinde 10 yıllık bir kazanımı tersine çevirdi." ifadesini kullandı.

        Ghebreyesus, gelecek nesilleri korumak amacıyla ülkelerin küresel bir salgın anlaşması üzerinde uzlaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

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        AMERİKA KITASI VE GÜNEYDOĞU ASYA SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN YERLER

        DSÖ'nün "Dünya Sağlık İstatistikleri 2024" raporuna göre, Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya ülkeleri Kovid-19 salgınından en çok etkilenen yerler. Raporda, Kovid-19'un 2020 ve 2021 yıllarında Amerika kıtasında en sık rastlanan ölüm nedeni olduğu vurgulandı.

        Öte yandan, raporda, Batı Pasifik ülkelerinin Kovid-19 salgınının ilk iki yılında virüsten asgari düzeyde etkilendiği belirtildi.

        Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.

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