Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Habertürk TV'de Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Eray Yazgan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BU SEÇİM, FLORYA SEÇİMİ OLAMAZ"

Bu seçim Florya seçimi olamaz, olmamalı. Galatasaray'ın 2 senede bir yaptığımız seçim. Uzun yıllardır Galatasaray'da mesai harcamaya gayret ediyorum. Bunu Galatasaray'a borç ödemeyi hissettiğim için.

Üzülerek görüyorum ki, ilk defa bir seçimde seviye arzu ettiğimiz, Galatasaray'a yakışır şekilde ilerlemedi 3 Mayıs'tan bu tarafa. Bunu gerçekten çok üzülerek söylüyorum. Sevgili Süheyl Batum, Süheyl abim uzun yıllar tanıdığım, naif ve nazik abimizdir. O da seçim sürecinde bir hayli agresif demek doğru olmaz ama zaman zaman kendisinden görmeye alışık olmadığımız yaklaşımlarda bulundu. Bu seçimi Florya seçimi gibi düşünmek çok doğru olmaz.

REKLAM Bugün Faruk Süren başkanımız açıklama yayınlamış. Demiş ki, 'Galatasaray üyeleri normalde çok kolaylıkla cezalandırır. Hata, eksik yapanı hızlıca cezalandırır'. Kendisi yarın herkesi oy vermeye davet etmiş. Başarılı bir yönetimi ödüllendirmesini bilmeli diye. Bir şey daha eklemiş; mevcut yönetimin yaptıklarının bir kısmını yapan yönetim gelmiş olsa o bile ayakta alkışlanırdı. İlk geldiğimiz sene şampiyonluk, Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa, kadın futbolda şampiyonluk, sutopunda Avrupa'da şampiyonluk, yüzmede 7 yıl sonra Türkiye şampiyonu olmak, onun dışında sportif başarıların yanında Mecidiyeköy'de atıl vaziyette duran bina, Duygu Yarsuvat abimizin zamanında yapılmıştı. Orada elde edilen gelirle Florya'da arazinin satın alınması...

"22 TEMMUZ'DA KEMERBURGAZ'DA ANTRENMAN YAPACAĞIZ" Kemerburgaz'da büyük problem denilen arazide, ki bugün inşaat teknolojisi çok ötede. Bu sıkıntıları aşabiliyor. 14 bin 500 metrekarelik bir alan. A takımı için yapılmış bina. 22 Temmuz'da inşallah antrenmanlarımızı yapacağız. Akademiyi de buraya taşıyoruz. 2 sahayı burada yapacağız. "LİSELİ - LİSESİZ AYRIMI YAŞANMADI" Kendi adıma söyleyeyim, beni en çok mutlu eden kısmı, iki senelik süre zarfında hiçbir şekilde liseli, lisesiz, atkılı, kravatlı ayrımlar yaşanmadı. Bu beni gururlandırıyor. Ben Galatasaray lisesi mezunuyum. Galatasaray Lisesi, derneği, vakıfla bağımı hiç koparmadım. Şu anda Galatasaraylılar Derneği'nden bağlanıyorum size. Sevgi iklimi söyleminden gurur duyuyorum. Bizim getirdiğimiz en keyifli, en güzel, katkı buydu bence.

"KEMERBURGAZ'I ÖZKAYNAKLARIMIZLA YAPIYORUZ" Galatasaray'da muhalefet olmaz. Bugün beraber olduğumuz insanlarla fikri anlamla karşı karşıya gelebiliriz. Kurullarımızda bile keyifli, adaplı sıkı tartışmalar olabiliyor. 6 Şubat depreminden sonra inşaat malzemelerinde ciddi yükseliş oldu. Kemerburgaz'ı öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Galatasaray gelirinden arttırdıklarıyla Kemerburgaz'da 14 bin 500 metrekarelik bina yapıyor. Galatasaray Lisesi'nin kapalı alanı 12 bin metrekare. Galatasaray yuvamızdan çok daha büyük binayı yapıyorsunuz. 6 Şubat depremi gibi tüm Türkiye'yi yasa boğan, büyük sıkıntılara yol açan sürecin içinde devam ettiriyorsunuz. Hem maliyetler arttı hem de bir parça destek gayretimizi birazcık deprem bölgesine yöneltmiş olabiliriz. Şu anda deprem bölgesinde büyük bir alkışla, güler yüzle karşılaşıyoruz. Ne kadar güzel bir şey yapmışız diye düşünüyorum.

FLORYA'DA NE YETKİ ALINDI, NE YAPILDI? Biz yetki alırken üç ihtimal vardı. Bir bu araziyi satabilmek. Birinci ihtimal buydu ama aklımıza bile gelmedi. Seçim sürecinde gayrimenkullerimize katma değer katarak hayata geçireceğiz sözü vermiştik. İkinci ihtimal kendimizin yapmasıydı. Bir rapor aldık. 31 Temmuz'da yetkiyi alırken ekrana koyduğumuz TSKB'den rapor vardı. Biz onlardan fizibilite, tahmini gelir projeksiyonu aldık. 370 milyon dolar para kazanacağımızı söylediler. Benzer raporu Mayıs 2024'te yeniledik. Şimdi de 424 milyon dolar gibi rakam çıktı. 50 milyon dolarlık artış oldu. Bugün aldığımız raporda metre kare fiyatı 6750 dolar çıkıyor. Metrekare satış fiyatlarında artış var.

"70 MİLYON DOLAR'I ÖDEMEDEN İPOTEĞİ KALDIRAMAYIZ" Öncelikle Bankalar Birliği'ne 70 milyon dolar borcumuz var. 14 milyar TL ipoteği kaldıramayız bunu ödemeden. Orada 10 liraya daire sattığımız zaman 5 lirasını Bankalar Birliği'ne vermek zorundayız hasılat paylaşımı yapmazsak. Tane tane daireleri satmaya kalkarsanız kurumlar vergisi mükellefi olursunuz, sonsuza kadar da o mükellefiyetiniz devam eder. 35 milyon dolar civarı para ödüyoruz. O zaman yüzde 15'ti faizler, bugün yüzde 51. Altı ay sonra faizler yenilenecek, kim bilir nerelere gidecek? İnşaatı yapabilmek için yatırım yapmanız lazım. Elinizde nakdiniz olması lazım. Şu anda böyle bir nakit yok.