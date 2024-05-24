Bitlis'te tekstil fabrikası açılışı

Törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, yatırımların önemine değinerek, "Tekstil fabrikamızın ülkemize, şehrimize, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yaptıkları yatırımlarla şehrimize, ülkemize güç kazandıran sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.