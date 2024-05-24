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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi - Galatasaray Haberleri

        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:43
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        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
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        Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.

        Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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        Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.

        Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal, ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verecek.

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        NELER YAŞANDI?

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından arbede yaşandı.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı.

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        Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağı açınca Galatasaray Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, bayrağı almaya çalıştı. Daha sonra arbede çıktı ve Çelikkıran'ın darp edildiği kameralara yansıdı.

        Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu olan sarı-lacivertlilerin analisti Emre Kartal'ın, defalarca stat müdürünü yumruklaması dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

        Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü.

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        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile tartışan başkan Koç, "Çık buradan, yoksa dayak yiyeceksin" dedi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü. Olaylar koridorlarda ve Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrılırken de devam etti.

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        Öte yandan Ali Koç'un stattan ayrılışı sırasında ortalık bir kez daha karıştı. Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, polislere "Ali Koç'un polisi değilsiniz" diye bağırdı. Araya giren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ortamı sakinleştirdi.

        Ayrıca arbede esnasında başkan Ali Koç'un yöneticilerden Selahattin Baki'ye de tepki gösterdiği görüldü. Başkan'ın, Baki'ye "Sus! Sus diyorsam susacaksın" diye bağırarak tepki gösterdiği kameralara yansıdı.

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